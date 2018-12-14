Жительницу ВИЗа судят за фиктивную регистрацию 39 мигрантов

09:15 | 17.12.2018

new-urengoy.info

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней неработающей ранее судимой женщины. По данным следствия, в апреле – мае этого года она фиктивно зарегистрировала по месту пребывания в своей квартире на улице Токарей 39 иностранцев, которые не собирались проживать по данному адресу.



«Массовую постановку иностранных граждан на миграционный учет выявил участковый уполномоченный отдела полиции № 9 в ходе отработки жилого сектора. В сентябре 2018 года дознанием территориального ОВД в отношении женщины было возбуждено и расследовано уголовное дело, материалы которого переданы в мировой суд Верх-Исетского района для рассмотрения по существу», – сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Екатеринбурженка признала вину и рассказала, что ставила мигрантов на фиктивный учет из корыстных побуждений, получая от них денежное вознаграждение.