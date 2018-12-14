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15:40 | 16.12.2018

В Екатеринбурге «король шаурмы» ушел от ответственности, обхитрив суд и прокуратуру

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга рассмотрел исковое заявление прокуратуры о приостановлении деятельности трех павильонов по приготовлению и продажи шаурмы под вывеской Kebab King ввиду массы выявленных нарушений требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства. Ответчиком по делу выступал ИП Фируз Набиев – арендатор киосков, которому принадлежит более 20 точек по продаже шарумы в уральской столице. Как стало известно veved.ru, в ходе рассмотрения искового заявления суд выяснил, что в настоящее время арендатором помещений выступает уже другое лицо, соответственно, Фируз Набиев является ненадлежащим ответчиком. Суд постановил провести повторную объектов киосков около студенческого общежития УрФУ им. Б.Н. Ельцина на Малышева, 144, в остановочном комплексе рядом с главным корпусом УрФУ на Мира, 19, и на Учителей, 6 в течение 10 дней.

«Предприниматель Фируз Набиев поступил очень хитро и теперь наверняка уйдет от ответственности. К сожалению, наше законодательство еще не совершено, и этим пользуются бизнесмены вроде Набиева. Понимая, что им грозят убытки ввиду приостановления деятельности, договор аренды киоска подписывается с другим лицом, хотя по факту, формально все может оставаться по-прежнему», – говорит региональный координатор проекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, инициировавший проверки «шаурмячных» в Екатеринбурге.

По его словам, ситуацию он в любом случае «дожмет», заручившись также поддержкой чиновников администрации Екатеринбурга и депутатов гордумы.

«Киоски с шаурмой нарушают не только санитарно-эпидемиологическое законодательство. Часть их них не внесены в схему размещения нестационарных объектов, утвержденной мэрией. Вместо киосков с шаурмой на Малышева, 144 и Учителей,6 должны стоять павильоны по продаже овощей и фруктов. То есть нарушения налицо, и мы будем добиваться их сноса и исполнения закона. В этом направлении я всецело поддерживаю председателя гордумы Екатеринбурга Игоря Володина, что с обнаглевшими ларечниками надо бороться по примеру Москвы, где в 2016 году прошла «ночь длинных ковшей», по итогам которой павильоны обезумевших «королей улиц» снесли экскаваторами», – заявил Чукреев.

Напомним, что в начале сентября Дмитрий Чукреев проверил павильоны с шаурмой в Кировском районе уральской столицы. Увиденное настолько шокировало общественника, что он решил обратиться в адрес руководства Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и региональной прокуратуры. Депутатский запрос по просьбе редакции «Вечерних ведомостей» в вышеуказанные ведомства отправил также свердловский парламентарий Александр Коркин. Он указал на жуткую антисанитарию в нестационарных точках общепита, грязь и отсутствие медицинского обследования у персонала.

Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора провели совместную внеплановую выездную проверку по указанным в обращении адресам – доводы заявителей относительно грубых нарушений санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей подтвердились. При этом нарушений оказалось столько, что по результатам проверки прокуратура была вынуждена обратиться с исковыми заявлениями в суд о временном запрете деятельности всех трех павильонов до устранения нарушений требований законодательства в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Бездействие бизнесмена, по мнению ведомства выраженное в непринятии мер по устранению нарушений, может повлечь причинение вреда жизни и здоровью потребителей, в связи с чем имеется необходимость в виде временного запрета деятельности до рассмотрения заявленных требований и вступления судебного решения в законную силу. Без устранения выявленных нарушений требований законодательства дальнейшее осуществление деятельности невозможно, поскольку продаваемая продукция не соответствует требованиям безопасности и потребляется большим качеством граждан ежедневно, посчитали в прокуратуре. Но Фируз Набиев оказался весьма находчивым бизнесменом и воспользовался лазейкой в законодательстве, расторгнув договоры аренды по адресам, указанным в исковых заявлениях.

© «Вечерние Ведомости»

 


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