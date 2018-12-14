В Екатеринбурге муниципальное помещение отдали под казино и подпольный кальян-бар

Активисты партпроекта «Единой России» «Народный контроль» по Свердловской области продолжают серию рейдов, направленных на выявление нарушений в деятельности объектов общественного питания и кальян-баров. Как рассказал корреспонденту veved.ru координатор партпроекта Дмитрий Чукреев, на уходящей неделе общественники проверили кальянную «Шахта» на улице Генеральской, на которую поступали жалобы от местных жителей.По результатам проверки установлено, что заведение расположено в помещении, где ранее располагался нелегальный игорный зал, ликвидированный силами оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области. Само помещение, что характерно, находится в муниципальной собственности.Установить, кто осуществляет здесь предпринимательскую деятельность, не представилось возможным – на входе отсутствуют хоть какие-то сведения, по которым можно определить владельца. Кроме этого, посетителям не выдают чеки, так как в кальянной отсутствует контрольно-кассовая техника, а также не установлена система оповещения о пожаре, что, учитывая специфику места, может привести к трагическим последствиям.Дмитрий Чукреев, в случае, если владельцы заведения не устранят нарушения в течение месяца, намерен обратиться по данному факту в налоговую инспекцию, а также в МЧС с просьбой проверить объект. По его словам, кальянщик Алексей – студент одного из городских техникумов, заявил, что вообще не припомнит, чтобы к ним кто-нибудь приходил с проверкой, несмотря на то, что кальянная функционирует уже более года.