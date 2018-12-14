Вылетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево: страшная авария в Свердловской области унесла жизнь 27-летнего мужчины

21:08 | 15.12.2018

Фото: Е1

Сегодня на трассе между городами Реж и Артёмовский произошла страшная авария. Иномарку, летящую на большой скорости, занесло, она опрокинулась и влетела в дерево. Водитель погиб на месте, а пассажирке пришлось пролежать в опрокинутой машине до приезда спасателей.



«Дорога чистая была, и машин не было. А резина — "липучка"», — рассказал очевидец аварии.



Мгновенно подоспевшие к месту аварии очевидцы попытались самостоятельно вытащить водителя и пассажирку из авто, но двери перевёрнутой машины ни открыть, ни разомкнуть не удалось. Пришлось ждать спасателей МЧС, которые выломали двери и освободили молодых людей из металлического плена. Вот здесь уже выяснилось: от полученных травм 27-летний водитель скончался на месте, у девушки-пассажирки диагностирован ушиб мягких тканей на височной части головы. Её увезли на скорой.



В ГИБДД отметили, что стаж погибшего водителя составлял 2 года и нарушений ППД в этом году он не совершал.