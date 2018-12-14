Министр промышленности Свердловской области: санкции подтолкнули уральскую промышленность к росту

20:34 | 15.12.2018

Фото: oblgazeta

С января по октябрь этого года в Свердловской области произвели на 18% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Министр промышленности региона Сергей Пересторонин уверен: причиной всему санкции, которые подтолкнули уральскую промышленность производить то, что теперь из-за международных ограничений в нашу страну не поставляют.



«Надо сказать большое спасибо нашим доброжелателям, которые создают проблемы на международном рынке. Чем больше санкций, тем больше мы понимаем, что задача промышленности — обеспечить всем тем, в чём нас пытаются ограничивать», — уверен Пересторонин.



По словам чиновника, всего за 10 месяцев свердловчане произвели товаров на почти 2 триллиона рублей. А к концу года этот показатель хотят увеличить ещё на 400 миллиардов.



Особый рост показало свердловское машиностроение — министр упомянул, что отрасль продемонстрировала рост на 36% по сравнению с январем — октябрем 2017 года.



Напомним, в связи с международной обстановкой импортозамещение является несомненным приоритетом в свердловской промышленности.



