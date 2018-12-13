В Свердловской области появился единый телефон доверия о коррупции в сфере ЖКХ

19:53 | 15.12.2018

Фото: scoopnest.com

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов своим приказом утвердил положение об антикоррупционном «телефоне доверия». На номер 312-00-39 смогут звонить те, у кого проблемы с управляющими компаниями или вопросы по начислению суммы по оплате за коммунальные услуги.



На данный номер можно будет звонить круглосуточно, но с оговоркой: отвечать будет только робот. Позвонившему он предложит после звукового сигнала надиктовать свою проблему. Каждый рабочий день специальный сотрудник будет обрабатывать поступившие звонки и передавать их ответственному чиновнику, который будет обязан сообщить о сути сообщения министру.



Обратим внимание на то, стол обратной связи с позвонившим не будет - после сообщения чиновника министр Николай Смирнов должен будет принять решение о передаче информации в отдел кадров ведомства или проигнорировать его. Поэтому вероятнее всего, что обратившийся в службу доверия по коррупции в ЖКХ так и не узнает, решилась его проблема или нет.