Нашлись родственники потерявшегося в Екатеринбурге мужчины, который 2,5 месяца пролежал в больнице и не знал, как его зовут

19:16 | 15.12.2018

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Нашлись родственники мужчины, который потерялся в Екатеринбурге ещё 2,5 месяца назад и с сентября пролежал в больнице без малейшего представления, как его зовут. Вот уже в понедельник за безымянным пациентом приедут родственники и увезут его в родной Нефтекамск.



В одной из больниц Екатеринбурга Динар Аюпов оказался ещё в 20-х числах сентября. Он приехал к своим сыновьям, которые живут в Полевском, чтобы помириться - после развода Аюпова с их матерью все трое сыновей отказались от отца.



В подземном переходе у ТЮЗа Динару стало плохо и он упал, потеряв сознание. Очнулся уже в больнице. С сыновьями мужчина так и не помирился.



Долгое время реабилитации Динар Аюпов не мог говорить, держать ручку в руках, не мог рассказать, откуда он и как его зовут. Тогда его поиском занялись специальисты поискового отряда «Лиза Алерт».



«Мы решили заняться обратным поиском - распространили информацию о том, что разыскиваем его родственников. Утром я собиралась к нему в больницу, и как раз в это время нам на горячую линию пришло два звонка. Один — от Алии, его сестры, которой о публикациях в СМИ про его дядю сообщил племянник Рустам. А второй звонок — от полиции Нефтекамска, что этот человек находится в розыске с сентября», - рассказала Светлана Астапова, инфорг поискового отряда «Лиза Алерт».



Сыновья Динара отказались приезжать за отцом. Им сообщили обо всём случившемся, но история не тронула их. За Динаром Аюповым уже собирается его родная сестра Алия.



«Когда я пришла к нему в больницу и назвала его по имени, он весь расцвёл. Потом я назвала имена его родственников, он подтвердил, что это они. Тогда я сказала ему, что его скоро заберут. За время, пока он был в больнице, врачи провели реабилитацию, он совсем скоро нормально заговорит», - добавила Астапова.



Сестра планирует увезти Динара в Нефтекамск, там оформить ему инвалидность и пенсию, а после этого забрать жить к себе.