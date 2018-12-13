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17:44 | 15.12.2018
Фото: journal.foto.ua
Уже этой ночью в Екатеринбурге стартует запись в первые классы: первыми пойдут дети силовиков
Итак, запись стартует в полночь 15 декабря на портале госуслуг, а вот уже 1 февраля эта функция будет доступна всем остальным категориям граждан.
В прошлые годы при таком шквале желающих окончательно определить своих чад в школу возникали существенные проблемы с сайтом: он слетал и ещё по несколько дней не мог прогрузить данные. В этом году, уверяют специалисты «Ростелекома», систему модернизировали.
Теперь пользователям, чьи заявки сайт в данный момент обработать не может, будут приходить уведомления о том, что система перегружена. Через несколько минут они смогут вновь приступить к подаче заявления. Улучшили и саму форму записи.
– Она стала интуитивно понятной и требует меньше времени на заполнение, – отметил руководитель направления Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров. – Сведения о детях, которые внесены на портале госуслуг в личном кабинете заявителя, в ходе составления заявления при записи детей в первый класс будут просто «подгружены» в форму заявления. Это значительно ускоряет процесс записи и облегчает нагрузку на сайт.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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