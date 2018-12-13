В скором времени жители Свердловской области получат 25 новых сервисов на Едином портале государственных услуг

16:10 | 15.12.2018

Фото: Newsnn

Сегодня, 15 декабря, Единый портал государственных услуг отмечает свой день рождения: ровно девять лет назад, 15 декабря 2009 года, состоялось официальное открытие портала. Накануне этой даты специалисты подвели итоги работы портала и рассказали о планах его развития.



Заместитель директора регионального департамента информатизации и связи Павел Борисов сообщил, что на сегодняшний день на портале gosuslugi.ru зарегистрированы 63 % жителей Свердловской области старше 14 лет, то есть около 2,3 миллиона жителей Среднего Урала пользуются услугами портала для тех или иных целей. Стоит отметить, что ещё в начале текущего года этот показатель составлял 50 %, рост более чем существенный.



«Жители области находят портал удобным, можно не выходя из дома подать заявления или получить необходимые справки. Количество государственных сервисов увеличивается, существующие сервисы дорабатываются. Мы ведем постоянную работу по повышению доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», – отметил Борисов.



По результатам 2017 года Свердловская область заняла четвертое место среди субъектов Российской Федерации по количеству совершенных через портал платежей. Жители региона активно пользуются этим инструментом и не выходя из дома уплачивают госпошлины, штрафы. Всего за 2017 год было проведено более 800 тысяч платежей, общая сумма которых составила 910 миллионов рублей.



Портал продолжает своё развитие, появляются новые услуги, совершенствуются и улучшаются старые, всем привычные сервисы. Павел Борисов сообщил, что в 2019 году планируется улучшить работу 10 наиболее популярных сервисов портала. Кроме того, близятся к завершению работы по переводу в электронный вид еще 25 государственных услуг. Так, в электронном виде появятся услуги, предоставляемые в сфере государственного имущества, департамента по труду и занятости населения. На портале можно будет получить информацию по трудоустройству, а также услуги социальной направленности.



«С каждым годом уральцы все активнее пользуются возможностью удаленного взаимодействия с органами власти. Это позитивная тенденция, когда можно не ходить по учреждениям, а получать необходимую информацию и ряд услуг не выходя из дома. Мы находимся в непрерывном взаимодействии с правительством области, поддерживая и развивая портал», – отметил руководитель направления Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров.



В этом году, по итогам 10 месяцев работы портала, среди уральцев наиболее популярной оказалась услуга Пенсионного фонда России – получение информации о состоянии счета. Второе место по популярности занимает услуга МВД по регистрации транспортного средства. Запись детей в детские сады стала третьей по уровню популярности среди пользователей портала.



Кроме трёх вышеуказанных услуг, в десятку самых востребованных вошли: замена водительских удостоверений, оформление загранпаспорта с электронным носителем, запись на сдачу экзамена на право управления транспортным средством, изменение регистрационных прав при купле-продаже автотранспорта, получение справки об отсутствии судимости, а также регистрация граждан по месту жительства.



Единый портал государственных услуг растёт и развивается, об этом говорят цифры. Так, если в самом начале работы портала, в 2009 году, на нём была размещена информация о 110 услугах федерального уровня и более 200 – регионального и муниципального уровней, то сейчас портал gosuslugi.ru позволяет населению страны получить доступ почти к 300 тысячам различных государственных услуг. Из этого числа 7220 региональных и муниципальных услуг оказывается только на территории Свердловской области.