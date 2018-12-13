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13:02 | 15.12.2018
Фото: kramola.info
В Екатеринбурге выявили первые случаи заболеваемости птичьим гриппом
«Сезон гриппа продолжается с октября по май. Лучше всего привиться как можно раньше, так как это предоставляет организму шанс создать иммунитет от вируса. Но более позднее вакцинирование против гриппа лучше, чем отказаться от прививки совсем», - напоминают в Городском центре медицинской профилактики.
Прежде всего, поставить прививку против гриппа необходимо группам риска. В них входят пожилые люди со слабым иммунитетом старше 60 лет, беременные женщины и страдающие хроническими заболеваниями.
Также специалисты настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию студентам, медикам, сотрудникам сфер образования, транспорта, обслуживания, общественного питания, военнослужащим и полицейским.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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