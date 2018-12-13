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13:02 | 15.12.2018

Фото: kramola.info

В Екатеринбурге выявили первые случаи заболеваемости птичьим гриппом

В Екатеринбурге, где до декабря фиксировались только случаи заболеваемости ОРВИ и менингитом, появились заражённые птичьим гриппом. Такой диагноз поставили двум взрослым горожанам. Как сообщили в Горздраве, оба пациента не были привиты. Сейчас их обследуют в инфекционном отделении 40-й больницы.

«Сезон гриппа продолжается с октября по май. Лучше всего привиться как можно раньше, так как это предоставляет организму шанс создать иммунитет от вируса. Но более позднее вакцинирование против гриппа лучше, чем отказаться от прививки совсем», - напоминают в Городском центре медицинской профилактики.

Прежде всего, поставить прививку против гриппа необходимо группам риска. В них входят пожилые люди со слабым иммунитетом старше 60 лет, беременные женщины и страдающие хроническими заболеваниями.

Также специалисты настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию студентам, медикам, сотрудникам сфер образования, транспорта, обслуживания, общественного питания, военнослужащим и полицейским.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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