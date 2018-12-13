Пролежал три часа: в Екатеринбурге на ВИЗе обнаружили труп мужчины

12:00 | 15.12.2018

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге возле многоквартирного дома на Викулова, 28б обнаружили труп мужчины. 3 часа тело бесхозно пролежало на детской площадке.



Несмотря на то, что на протяжении нескольких часов к мужчине не подошёл никто, очевидцы утверждают: перед смертью ему стало плохо.



Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по факту обнаружения тела следственный отдел Верх-Исетского района проводит проверку. По предварительным данным, признаков криминала на теле нет.



В СКР также заверили, что родственники получили направление на вскрытие и уже забрали тело.