В Екатеринбурге на Эльмаше снесут послевоенные дома

11:50 | 15.12.2018

Один из домов которые собираются снести. Фото: E1.RU

Это два дома на Краснофлотцев - №79 и 83. Согласно данным сайта реформа ЖКХ, дома были построены в переходный период между Великой Отечественной войной и её завершением. Их постройка дотируется 1949 годом.



Согласно документации, опубликованной на сайте мэрии Екатеринбурга, сначала администрация Орджоникидзевского района должна направить собственникам указанных помещений требование о сносе, а те, в свою очередь, в течение полугода должны подать разрешение на снос. Причём, согласно Жилищному и Гражданскому кодексу, собственники аварийного жилья должны как бы сами «попросить» снести их дом - такова форма заявления, направляемого ими.



Копии документов, подтверждающих разрешение жильцов «снести» их и вручение собственникам квартир должны быть предоставлены в Департамент архитектуры.



Уточним, что если собственники не уложатся в указанный срок (6 месяцев), то городская администрация отнимет их жильё насильно под видом изъятия на муниципальные нужды. Так что собственникам советуют поторопиться с размышлением.



Отметим, по закону муниципалитет обязан предоставить собственникам аварийного дома, приговорённого к сносу, равноценное по площади жильё, причём находящееся в том же районе, где собственник проживал ранее.