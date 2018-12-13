Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 декабря 2018 года

11:50 | 15.12.2018

За прошедшие сутки с 08:00 14.12.2018г. до 08:00 15.12.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 174 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 96 противоправных деяний. Из них: одно убийство, два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, четыре грабежа, 19 краж чужого имущества, в том числе четыре квартирные, три угона автотранспорта, 15 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе девять фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло семь ДТП с пострадавшими, в которых девять человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе два ребенка.



За минувшие сутки на территории области проведено 7 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 4100 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 45 сотрудников полиции, 50 работников частных охранных предприятий, семь членов ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.