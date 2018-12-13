Ранним утром в Екатеринбурге сгорел автомобиль «ГАЗель»

11:43 | 15.12.2018

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, сегодня, 15 декабря, ранним утром произошло возгорание автомобиля «ГАЗель» на улице Хромцовской в Екатеринбурге. Сообщение о пожаре поступило 05:00. К месту пожара выехали 2 единицы спецтехники и 7 человек личного состава. Не смотря на то, что пожар был потушен в течение 2-х минут, грузовичок был серьёзно повреждён огнём. Что послужило причиной пожара, не сообщается.