В Екатеринбурге пройдет новогодняя благотворительная ярмарка

21:52 | 14.12.2018

В субботу, 15 декабря, в Екатеринбурге в рамках благотворительного общегородского проекта, созданного силами педагогов и воспитанников учреждения дополнительного образования «Подари ребенку праздник», состоится новогодняя ярмарка, организованная клубом «Фристайл».



На протяжении всей осени организаторы и волонтеры проекта проводили серию бесплатных мастер-классов, на которых всех желающих учили изготавливать украшения, создавать предметы декора, творить елочные игрушки и прочие интересные вещи. Таким образом, происходило совмещение приятного с полезным: жители Екатеринбурга имели возможность получить огромный опыт в развитии своих навыков и внести неоценимый вклад в жизнь ребят с особыми потребностями. Все средства, вырученные с ярмарки, по традиции пойдут на подарки детям, которые в связи с проблемами со здоровьем не выходят из дома и, как никто другой, ждут Деда Мороза и Снегурочку.



Подарить мальчишкам и девчонкам настоящий праздник может любой. Для этого достаточно прийти на площадки, где состоятся ярмарки, и приобрести новогодний сувенир себе и близким. 15 декабря столы с товаром развернутся возле клуба «Ракета» (ул. Декабристов, 16/18), где для гостей подготовлено веселое представление театра «Галерка». А 22 декабря зарядиться позитивным настроем на весь следующий год можно около клуба «Фристайл» (ул. Восточная, 80).