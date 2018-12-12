Популярную торговую сеть на Урале оштрафовали на один миллион рублей

19:26 | 14.12.2018

17-ый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области, согласно которому по решению регионального УФАС вынесено постановление о назначении наказания в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей в отношении ООО «Лев» – юридического лица, работающего под торговой маркой «Кировский». Компания принадлежит депутату Госдумы Игорю Ковпаку и его отцу Игорю Ковпаку.



Основанием для судебных разбирательств послужило решение Управления федеральной антимонопольной службы Свердловской области в связи с нарушением ООО «Лев» Закона о торговле. Как сообщает пресс-служба ведомства, между ООО «Лев» и ООО «УГМК-Агро» был заключен договор по поставке продукции, в котором было прописано,, что если на поставленный поставщиком («УГМК-Агро»)и реализуемый покупателем («сетью супермаркетов «Кировский») товар в течение его срока годности и при соблюдении покупателем условий хранения был наложен штраф государственными контролирующими органами, и (или) товар был снят с реализации, то поставщик отвечает и обязан возместить все расходы, понесенные в связи с этим покупателем, в том числе штрафы, наложенные на покупателя, а также покупатель имеет право потребовать от поставщика уплаты штрафа за нанесение ущерба имиджу торгового подразделения в размере суммы наложенных штрафов.



УФАС усмотрела в договоре нарушение закона и вынесло постановление о назначении административного наказания по ч. 7 ст. 14.42 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей.



Ковпаки не согласились с наказанием и обратились в Арбитражный суд Свердловской области с иском к УФАС о признании незаконным постановления о назначении административного штрафа, но проиграли, после чего решили обжаловать решение в вышестоящей инстанции, но безрезультатно. В настоящее время ООО «Лев» уплатило 300 000 рублей в рассрочку.