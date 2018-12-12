34 тонны помидоров привезли в Екатеринбург из Азербайджана

19:08 | 14.12.2018

Фото: Иван Морозов

Более 34 тонн свежих помидоров накануне привезли в Екатеринбург из Азербайджана на нескольких фурах. Овощная продукция поступила на один из складских комплексов в пригороде уральской столицы.



Как отмечают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области, томаты доставлены в сопровождении фитосанитарного сертификата, в отношении ввезенной подкарантинной продукции проведены мероприятия по контролю, включающие в себя досмотр с отбором образцов, проведение исследования и экспертизы.



В результате досмотра и карантинной экспертизы карантинных объектов не выявлено.



В ближайшее время продукция поступит на полки магазинов и торговых сетей города.