В Свердловской области открыли новое пожарное депо

В Ачитском районе в селе Афанасьевском открыли пожарное депо, которое будет обеспечивать пожарную безопасность 1,5 тысячи человек: жителей сел Афанасьевское, Сажино, деревень Зобнина, Сарга, Осыплянский, Осыпь, Ключ, Тюш, поселков Рябчиково и Афанасьевский.Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, с открытием нового пожарного поста сократится время прибытия пожарных на вызовы. Согласно нормативам, в сельской местности огнеборцы должны прибывать к месту пожара в течение не более 20 минут.«Открытием этого депо мы выполнили наказ от жителей села Афанасьевское и ближайших населённых пунктов, который они давали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву – обеспечить противопожарную защиту этой территории. Уверен, что работниками отдельного поста задача по обеспечению пожарной безопасности будет выполнена», - сказал заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов.