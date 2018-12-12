Новости дня
17:08 | 14.12.2018
ototerra.ru
Экспертный совет при Шарташском лесопарке сформируют до февраля
Совет создается для общественного обсуждения и всестороннего рассмотрения концепции благоустройства Шарташского лесопарка, на территории которого появится первый в области рекреационно-оздоровительный кластер.
Подать заявку можно до 25 декабря на адрес электронной почты shartash-park@mail.ru с пометкой «Экспертный совет». В заявке следует указать фамилию, имя, отчество, возраст, сферу деятельности и два-три предложения по развитию лесопарка.
Формирование экспертного совета должно завершиться до февраля 2019 года.
Напомним, что благоустройство Шарташского лесопарка предусматривает создание велосипедных дорожек, пешеходных троп, детских и спортивных площадок, а также обновление наружного освещения. Работы по благоустройству должны завершиться к 2020 году. Планируется, что лесопарк сможет ежедневно принимать до 35 тысяч человек.
© «Вечерние Ведомости»
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