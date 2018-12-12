На Уралмаше «ГАЗель» сбила 10-летнюю девочку

16:41 | 14.12.2018

отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня днем в Екатеринбурге на перекрестке улиц Кировградской и Бакинских Комиссаров «ГАЗель» сбила 10-летнюю девочку, которая вышла из трамвая и решила перебежать проезжую часть на красный свет.



Водитель – 27-летний молодой человек со стажем вождения 8 лет – пояснил, что, увидев ребенка, начал тормозить, но наезда избежать не удалось.



Девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом носа, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.