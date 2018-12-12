Суд вынес приговор бывшему начальнику ОВД Полевского

15:45 | 14.12.2018

Полевской городской суд сегодня, 14 декабря, вынес приговор бывшему начальнику местного ОВД Игорю Рзаеву и его сообщнику, бизнесмену Ионасу. Судья Нонна Булгакова назначила полковнику наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей, Андрей Ионас согласно приговору также будет обязан выплатить штраф в размере 650 тысяч рублей. Между тем Игорю Рзаеву грозило наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.



По версии следствия, в период ноября-декабря 2015 года Игорь Рзаев путём обмана дал распоряжение подчинённым сотрудникам перевезти служебный автомобиль УАЗ 2007 года выпуска на территорию частной организации, директором которой является его сообщник, некто Ионас. Впоследствии была совершена подмена на другой автомобиль, УАЗ 2000 года выпуска, находящийся в более плохом техническом состоянии, при этом был изменен идентификационный номер автомобиля. Впоследствии мужчины использовали данный автомобиль для поездок на охоту.



Своими действиями обвиняемые причинили региональному полицейскому главку ущерб на сумму более 200 тыс. рублей. Судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество сообщника Рзаева – трактор, стоимость которого сопоставима с понесенным от преступления ущербом.



В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях Игорь Рзаев и его подельник обвинялись по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 326 УК РФ («Организация подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). В части предъявленного обвинения по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 326 УК РФ уголовное дело в отношении обвиняемых прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.



Как прокомментировал корреспонденту veved.ru официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, «руководитель, о котором идет речь, был уволен из системы МВД задолго до вынесения судебного вердикта».