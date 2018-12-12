Предприниматель из Екатеринбурга обманул поставщиков на 11 млн рублей

15:42 | 14.12.2018

novostipmr.com

33-летний предприниматель из Екатеринбурга обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он заказывал у поставщиков из Воронежской, Брянской, Тамбовской, Белгородской и Саратовской областей продукты питания, получая которые уклонялся от оплаты. Ущерб, по предварительным данным, превысил 11 млн рублей. Преступления совершались в период с февраля 2017 по март 2018 года.



Первую поставку предприниматель оплачивал в полном объеме. В дальнейшем, пользуясь доверием партнеров, злоумышленник заключал новый договор, но уже с отсрочкой платежа.



«Сомнительной конторой заинтересовались органы внутренних дел. В результате проведенного сыщиками ОЭБиПК Екатеринбурга большого объема работы удалось вернуть потерпевшим похищенное имущество на общую сумму более 7,5 млн рублей», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области.



Дело передано в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.