В Екатеринбурге предприятие незаконно поставило на учет почти 800 мигрантов

15:21 | 14.12.2018

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В Екатеринбурге оштрафовано ООО «Стройкомплектмонтаж», которое предоставило заведомо ложные сведения о месте пребывания иностранных граждан. В нежилом помещении на улице Удельной по месту пребывания были зарегистрированы 812 мигрантов, при этом фактически там проживало только 25 человек, а максимальная вместимость – 80-90 койко-мест.



По материалам прокуратуры возбуждены административные дела, ООО «Стройкомплектмонтаж» оштрафовано на 575 тысяч рублей, а директор предприятия – на 35 тысяч рублей, передает пресс-служба свердловской прокуратуры.