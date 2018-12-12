На Среднем Урале синоптики продлили предупреждение о смоге

14:54 | 14.12.2018

В Свердловской области продолжает действовать предупреждение о смоге. Согласно прогнозу синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия сохранятся до вечера вторника.



«С 20 часов 14 декабря до 20 часов 18 декабря на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», - сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



В аэропорту Кольцово из-за густого тумана было задержано порядка 15 рейсов.