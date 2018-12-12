В уральскую колонию пытались передать телефоны в консервных банках

14:37 | 14.12.2018

пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

12 декабря сотрудники исправительной колонии № 53, расположенной в Верхотурье, при досмотре посылки из Екатеринбурга обнаружили запрещенные предметы: два сотовых телефона, сим-карту и смарт-часы. Все это было спрятано ухищренным способом в консервных банках с ананасами.



Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, посылку отправил житель уральской столицы, а предназначалась она заключенному, осужденному на 10 лет лишения свободы за разбой и изнасилование.