В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в покушении на убийство женщины

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу совместно с коллегами из отдела полиции № 4 и ФСБ задержали предполагаемого инициатора и исполнителя покушения на убийство женщины с использованием самодельного воспламеняющегося устройства в Екатеринбурге.Напомним, что утром 16 октября этого года у подъезда жилого дома на улице Чкалова в руках 63-летней сотрудницы ЖЭУ взорвался пакет, который она подняла с земли, приняв за мусор. Пострадавшая чудом осталась жива, но получила ожоги 1–2-й степени правой руки, правого бедра и обеих голеней.По подозрению в совершении преступления задержаны двое: предполагаемый организатор – врач-стоматолог 1991 года рождения, а также исполнитель – ранее не судимый житель Екатеринбурга 1990 года рождения. Оказалось, что с помощью взрывного устройства подозреваемые планировали убить другую женщину – сожительницу организатора покушения, об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.«В середине сентября текущего года дантист обратился к своему знакомому с просьбой вернуть 100 тысяч рублей, которые последний ранее занимал на покупку автомобиля. Однако работник коммерческого предприятия на тот момент не имел денежных средств. Тогда стоматолог предложил приятелю в счет долга применить специальное устройство, когда мимо будет проходить его сожительница. Недолго думая, эту криминальную идею подельники решили воплотить в реальность. Дальнейшие действия согласовывались по телефону. Все шло по заранее придуманному плану, пока в поле зрения не попала сотрудница ЖЭУ, которая, приняв пакет за хлам, взяла его и хотела выбросить. Тогда организатор дал указание исполнителю нажать кнопку соответствующего прибора, чтобы таким образом уничтожить главную улику, случайно подобранную посторонним человеком», – сообщил полковник Горелых.Стоматолог уже дал признательные показания. Задержанным предъявлено обвинение, добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.