В Нижнем Тагиле жителям вернули горячую воду только после вмешательства прокуратуры

12:47 | 14.12.2018

vesti22.tv

В Нижнем Тагиле по требованию прокуратуры восстановлено горячее водоснабжение домов в микрорайоне Старатель Ленинского района.



Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, АО «Уралсевергаз» прекратило подачу газа в котельную из-за долгов МУП «Горэнерго». В результате пострадали, в том числе, добросовестные потребители, которые вовремя платили за коммунальные услуги.



Прокуратура обратилась в суд. Требования прокурора удовлетворены. Подача газа в котельную возобновлена.