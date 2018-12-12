Данила Трубинов назначен советником губернатора Свердловской области

12:26 | 14.12.2018

nakanune.ru

Бывший главный федеральный инспектор по Свердловской области Данила Трубинов назначен советником губернатора Евгения Куйвашева. Соответствующий указ подписан главой региона.



«Евгений Кувайшев нацелил на динамичную работу и обозначил круг задач. Уверен, мой управленческий опыт позволит привнести пользу в общую работу над развитием социально-экономического положения региона», - отметил Данила Трубинов.



Данила Трубинов родился в Перми, окончил Уральскую академию государственной службы, работал в аппарате полномочного представителя Президента РФ в УрФО, а также федеральным инспектором по Ямало-Ненецкому автономному округу. С июня 2017 года занимал пост главного федерального инспектора по Свердловской области.