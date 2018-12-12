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12:26 | 14.12.2018

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Данила Трубинов назначен советником губернатора Свердловской области

Бывший главный федеральный инспектор по Свердловской области Данила Трубинов назначен советником губернатора Евгения Куйвашева. Соответствующий указ подписан главой региона.

«Евгений Кувайшев нацелил на динамичную работу и обозначил круг задач. Уверен, мой управленческий опыт позволит привнести пользу в общую работу над развитием социально-экономического положения региона», - отметил Данила Трубинов.

Данила Трубинов родился в Перми, окончил Уральскую академию государственной службы, работал в аппарате полномочного представителя Президента РФ в УрФО, а также федеральным инспектором по Ямало-Ненецкому автономному округу. С июня 2017 года занимал пост главного федерального инспектора по Свердловской области.

© «Вечерние Ведомости»

 


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