В Свердловской области, как и по всей России, дан старт Году театра

Накануне, 13 декабря, в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии состоялась официальная церемония открытия Года театра. Напомним, согласно указу президента Владимира Путина, 2019 год объявляется в России Годом театра. Запланированы многочисленные мероприятия по развитию этой сферы искусства.Отметим, что на Среднем Урале профессиональные театры есть только в восьми муниципалитетах.«Россия – это великая театральная держава, а Екатеринбург и Свердловская область – один из лидеров театрального движения в стране, и наши театры – одни из лучших театров страны. Если говорить об «изюминке» Года театра, то самое главное, что театр приедет туда, где он никогда не был. Есть много муниципалитетов, в которых нет театров, кроме самодеятельных, и приезд даже небольшой труппы, артиста, режиссеров, а возможно, и показ спектакля в не совсем подготовленных условиях – такое соприкосновение со зрителем, который раньше не был театральным зрителем, – это для нас одно из главных направлений в Год театра. При этом, конечно, будут премьеры, фестивали, гастрольные проекты», – рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.Как передает «Газета.ru», 13 декабря в Ярославле в старейшем профессиональном театре России имени Федора Волкова прошло торжественное открытие Года театра в России. В преддверии церемонии Владимир Путин встретился с ведущими театральными деятелями.Цель Года театра – развитие театрального искусства и его популяризация. Так, планируется проведение Московской театральной олимпиады, в рамках которой Россию посетят ведущие театральные коллективы мира. Также состоится театральный марафон «Новый театр – XXI век»: признанные мастера театрального искусства выступят с лекциями и дадут мастер-классы. На фестивале «Театр будущего» будут представлены последние инновационные решения, которые используются режиссерами в современном театральном деле. В конце 2019 года состоится Всероссийский театральный форум.