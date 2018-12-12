На Урале из-за задержек зарплаты на одном из предприятий возбуждено уголовное дело

11:32 | 14.12.2018

newstracker.ru

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту частичной невыплаты зарплаты работникам ООО «ЗАВОД ВЕК».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с июля по декабрь 2018 года 73 сотрудника предприятия недополучили 3,4 млн рублей. Сейчас задолженность частично погашена – выплачено более 2,5 млн рублей.



«В ходе расследования следователями СКР выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба, причиненного преступлением», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по региону.