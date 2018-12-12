Начальник СвЖД Алексей Миронов задержан по подозрению в получении взятки

11:18 | 14.12.2018

Начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов подозревается в получении взятки. Он задержан, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере).



«По данному уголовному делу создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли все сотрудники отдела по расследованию особо важных дел и Свердловского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК России, сотрудники Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, Управления ФСБ России по Свердловской области», - сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте.



Миронова уже допросили в качестве подозреваемого, у него проведен обыск. Сегодня следствием будет решаться вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.