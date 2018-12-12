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11:02 | 14.12.2018
В 2019 году в Екатеринбурге пройдет «Встреча выпускников КВН»
«Будем активнее развивать на Урале КВН-движение. С Александром Масляковым договорились, что в следующем году в Екатеринбурге пройдет «Встреча выпускников КВН». Встречу с Александром Васильевичем помог организовать полпред президента в УрФО, Николай Николаевич Цуканов. Благодарю его за это знакомство и поддержку проектов в регионе», - написал Куйвашев в Instagram.
Напомним, что в Свердловской области третий год существует официальная региональная лига КВН «Свердловск». Также в регионе действуют школьная и студенческая лиги КВН, проводится Кубок губернатора Свердловской области по КВН.
© «Вечерние Ведомости»
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