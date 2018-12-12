В Свердловской области приставы взыскали 1,5 млн рублей с управляющей компании

09:58 | 14.12.2018

56nv.ru

В Серовском районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении управляющей компании ООО «А.», задолжавшей компании – поставщику тепловой энергии ООО «В.» порядка 1,5 миллиона рублей.



«Было установлено, что компания-должник имеет три расчетных счета в одном из банков. На указанные счета судебным приставом-исполнителем было произведено обращение взыскания путем вынесения постановления об обращении взыскания на денежные средства», – рассказали в пресс-службе УФССП по региону.



В итоге со счетов УК списали сумму задолженности и перевели деньги взыскателю.