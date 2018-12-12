В Екатеринбурге на детской железной дороге открылся технопарк «Кванториум»

09:44 | 14.12.2018

Накануне, 13 декабря, на Свердловской детской железной дороге в ЦПКиО им. Маяковского открылся технопарк «Кванториум». Здесь дети будут обучаться по направлениям «Промдизайнквантум», «VR/AR-квантум (дополненная и виртуальная реальность)», «IT-квантум с элементами ГЕО», «Хай-тек».



Обучение в «Кванториуме» бесплатное и рассчитано на три года. Сначала дети получат основные знания и навыки по выбранным направлениям, а на третий год будут работать в проектных группах над реальными производственными задачами, преимущественно железнодорожными.



В «Кванториуме» будет обучаться более сотни детей. Еще открыт набор в IT-квантум с элементами ГЕО.



«Нам надо развивать реальный сектор экономики в целом в стране, а инженерные профессии – это как раз и есть реальный сектор экономики. Наша цель – выстроить работу таким образом, чтобы на каждые 50 тысяч школьников работал один «Кванториум», – отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.



Также накануне технопарки открылись в Ельцин-центре и в Инновационном культурном центре в Первоуральске.