Оценку деятельности «ФГК» дадут в Следственном комитете

01:01 | 14.12.2018

В Свердловском следственном отделе на транспорте Уральского следственного управления СК России изучают материалы проверки по факту заявления, поступившего в правоохранительные органы в отношении руководства «Федеральной грузовой компании». Следователям предстоит дать оценку действиям топ-менеджеров «ФГК» и принять решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»).



Как сообщает депутат Государственной думы Дмитрий Ионин, параллельно продолжается расследование истории по факту налоговых льгот для «ФГК» силами транспортной полиции. Именно Дмитрий Ионин стал инициатором масштабного изучения силовиками ситуации вокруг налоговых льгот для «ФГК». По мнению парламентария, в результате особого положения транспортного гиганта бюджет недополучил 1,5 миллиарда доходов.



Как ранее он заявлял на пресс-конференции, существенным условием для получения налоговых льгот было обязательство ФГК по созданию в Свердловской области дополнительных более чем трехсот рабочих мест. И все годы железнодорожное предприятие регулярно отчитывалось о том, что такие рабочие места в регионе были созданы, предоставляя в налоговую инспекцию соответствующие подтверждающие документы. Между тем, по информации депутата, вскрылись факты трудоустройства в «ФГК» людей, которые в это время спокойно трудились на других предприятиях, что вызвало вполне резонные вопросы.