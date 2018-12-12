Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

01:01 | 14.12.2018

Оценку деятельности «ФГК» дадут в Следственном комитете

В Свердловском следственном отделе на транспорте Уральского следственного управления СК России изучают материалы проверки по факту заявления, поступившего в правоохранительные органы в отношении руководства «Федеральной грузовой компании». Следователям предстоит дать оценку действиям топ-менеджеров «ФГК» и принять решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»).

Как сообщает депутат Государственной думы Дмитрий Ионин, параллельно продолжается расследование истории по факту налоговых льгот для «ФГК» силами транспортной полиции. Именно Дмитрий Ионин стал инициатором масштабного изучения силовиками ситуации вокруг налоговых льгот для «ФГК». По мнению парламентария, в результате особого положения транспортного гиганта бюджет недополучил 1,5 миллиарда доходов.

Как ранее он заявлял на пресс-конференции, существенным условием для получения налоговых льгот было обязательство ФГК по созданию в Свердловской области дополнительных более чем трехсот рабочих мест. И все годы железнодорожное предприятие регулярно отчитывалось о том, что такие рабочие места в регионе были созданы, предоставляя в налоговую инспекцию соответствующие подтверждающие документы. Между тем, по информации депутата, вскрылись факты трудоустройства в «ФГК» людей, которые в это время спокойно трудились на других предприятиях, что вызвало вполне резонные вопросы.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

01:01 | 14.12.2018
Оценку деятельности «ФГК» дадут в Следственном комитете

13.12.2018

21:54 | 13.12.2018
Суд аннулировал протокол на екатеринбургского журналиста, задержанного во время митинга

21:40 | 13.12.2018
В Екатеринбурге повысился уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями

21:37 | 13.12.2018
Мюзикл Свердловской музкомедии представят за рубежом

21:07 | 13.12.2018
В Екатеринбурге прошла встреча Александра Высокинского с генконсулом Киргизии

20:48 | 13.12.2018
В Екатеринбурге хотят построить храм во имя Николая Чудотворца

20:02 | 13.12.2018
В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошла авария

19:52 | 13.12.2018
Единый региональный оператор «Теплоэнерго» информирует о заключении договоров на сбор и вывоз ТКО

19:39 | 13.12.2018
Пермяков приглашают на лесные прогулки

19:29 | 13.12.2018
Участников городского спринта «Елки. Пермский период» накормят горячей кашей

19:21 | 13.12.2018
Игорь Субботин назначен заместителем главы администрации Перми

19:15 | 13.12.2018
Инспекция госжилнадзора Пермского края подвела итоги деятельности за 2018 год

18:46 | 13.12.2018
Пермский проект по поддержке талантливой молодежи вошел в шорт-лист конкурса лучших практик АСИ

18:12 | 13.12.2018
Новогодняя елка на площади Кургана простоит до февраля

17:53 | 13.12.2018
В двух свердловских больницах пациенту не смогли поставить диагноз. После двух инсультов мужчина обратился в суд

17:26 | 13.12.2018
На Урале бывшая сотрудница компании предстала перед судом за разглашение коммерческой тайны

17:25 | 13.12.2018
Правительство Зауралья расторгло договор с региональным оператором «Рифей»

17:05 | 13.12.2018
В Кургане активист поджег Конституцию РФ на крыльце здания ФСБ. На молодого человека завели дело

16:50 | 13.12.2018
В квартире дома на Шаумяна, где ночью произошел пожар, нашли тело женщины

16:38 | 13.12.2018
В Краснокамске проводятся добрые новогодние акции

16:25 | 13.12.2018
Блогер Варламов пригласил мэра Екатеринбурга на прогулку по городу

16:24 | 13.12.2018
Объем дорожно-строительных работ в Пермском крае увеличился в 2,5 раза

16:11 | 13.12.2018
Жителю Перми пришлось продавать квартиру под контролем приставов

15:57 | 13.12.2018
В Байкалово прокуратура требует привести в порядок дорогу и организовать по ней перевозку школьников

15:27 | 13.12.2018
Евгений Куйвашев вручил награды выдающимся уральцам

15:08 | 13.12.2018
Шадринец преследовал вора новогоднего подарка на машине, вернул в магазин и сдал полиции

15:03 | 13.12.2018
Строители вернут екатеринбурженке деньги за дом, построенный не в срок и с дефектами

14:55 | 13.12.2018
В «Горьковке» покажут балетные миниатюры

14:54 | 13.12.2018
В Кургане дело крупного подпольного торговца нелегальным алкоголем дошло до суда

14:46 | 13.12.2018
Пермяков приглашают отметить Новый год на эспланаде

14:40 | 13.12.2018
Назначен новый глава Управления здравоохранения Екатеринбурга

14:25 | 13.12.2018
Отряд свердловских полицейских отправился в командировку на Кавказ

14:07 | 13.12.2018
Депутаты Госдумы и законодательных собраний усилят совместную работу

13:58 | 13.12.2018
В Екатеринбурге пройдет «Битва поэтов»

13:28 | 13.12.2018
В Перми ликвидируют последствия аварии в детской больнице

13:00 | 13.12.2018
В Екатеринбурге открыли мемориальную доску капитану МВД, погибшему в 2002 году

12:56 | 13.12.2018
Пермский край и «Роскосмос» договорились о совместных проектах до 2025 года

12:45 | 13.12.2018
Губернатор Прикамья принял участие в итоговом заседании правления ОАО «РЖД»

12:35 | 13.12.2018
На Урале у женщины из-за несправедливого раздела имущества арестовали автомобиль

12:17 | 13.12.2018
60-летнего уральца, повторно севшего за руль пьяным, отправили в колонию

11:52 | 13.12.2018
В Екатеринбурге «Почта России» выступила ответчиком по иску в полмиллиарда рублей

11:51 | 13.12.2018
В Екатеринбурге нашли еще одну «резиновую» квартиру

11:37 | 13.12.2018
В Ивделе сотрудника полиции осудили за прогул и поддельный больничный

11:23 | 13.12.2018
В Нижнем Тагиле благоустроят историческую часть города

11:19 | 13.12.2018
Шумков открыл в поселке Варгаши, откуда он родом, 3D-кинотеатр

10:51 | 13.12.2018
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хищении более 1,2 млрд рублей руководителями банка

10:26 | 13.12.2018
В Свердловской области губернатор и митрополит подписали соглашение о пропаганде трезвости

10:00 | 13.12.2018
Главы свердловских муниципалитетов раскритиковали «мусорную реформу»

09:38 | 13.12.2018
В Верхотурье приставы арестовали 127 коров, трактор и доильную установку

09:24 | 13.12.2018
На улице Шаумяна произошел пожар в квартире. Эвакуировали 12 человек





Мы в соцсетях





Архив
«    Декабрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 