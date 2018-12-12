Суд аннулировал протокол на екатеринбургского журналиста, задержанного во время митинга

21:54 | 13.12.2018

66.ru

В Екатеринбурге суд аннулировал протокол на журналиста Андрея Щукина, который был задержан на несанкционированном митинге против пенсионной реформы 9 сентября.



Как рассказала адвокат Андрея Елена Макарова, дело было закрыто, так как он участвовал в митинге исключительно как представитель СМИ. У Щукина было редакционное задание на репортаж в форме просветительского сюжета о реализации статьи 31 Конституции РФ. В данной статье сказано о том, что граждане имеют право мирно собираться на митинги и демонстрации без оружия.



Напомним, 9 сентября в Екатеринбурге прошёл митинг, организованный штабом Алексея Навального. Митинг не был согласован с министерством безопасности Свердловской области, поэтому полицейскими и сотрудниками Росгвардии было принято решение подавить шествие. Всего были задержаны 184 человека, 24 из них – несовершеннолетние, арестованы были 6 человек.