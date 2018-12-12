В Екатеринбурге повысился уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями

21:40 | 13.12.2018

omskzdes.ru

В Екатеринбурге отмечен рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 7 %, сообщает Роспотребнадзор.



Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Ленинском районе – там статистика превышает средние показатели по городу на 21 %. Чаще горожане заболевают кишечными инфекциями – 80,9 %, причём менее половины из них вызваны ротавирусом, остальные – норовирусом.



Роспотребнадзор отмечает, что чаще всего случаи заболеваемости связаны с необеззараживанием рук, посуды и контаминированных поверхностей. Врачи призывают екатеринбуржцев соблюдать правила гигиены, условия производства и хранения продуктов.