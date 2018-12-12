Мюзикл Свердловской музкомедии представят за рубежом

21:37 | 13.12.2018

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Спектакль Свердловской музыкальной комедии «Екатерина Великая» представят в Берлине и Париже, об этом сообщил директор театра Михаил Сафронов.



Как отметил Сафронов, в столицах Франции и Германии мюзикл будет показываться дважды. Гастроли пройдут весной 2019 года. В Германии показы, возможно, пройдут в рамках «Русских сезонов». Смета, переданная на проведение гастролей Министерству культуры Свердловской области, составила 40 млн рублей.



Напомним, что 2019 год в России станет Годом театра. Именно к этому приурочены гастроли Свердловской музкомедии. Также в Свердловской области в этот год будет сыграно более 100 премьер.