В Екатеринбурге хотят построить храм во имя Николая Чудотворца

20:48 | 13.12.2018

Фото: 66.ru

В Екатеринбурге начались общественные обсуждения о строительстве нового храма. Соответствующее постановление подписал мэр города Александр Высокинский.



Небольшой деревянный храм по адресу Халтурина, 44а, планируют в будущем заменить новым, каменным строением. Мэрия будет собирать отзывы и предложения горожан до 11 января.



В обсуждениях может поучаствовать каждый житель города, оставив свой отзыв на официальном сайте мэрии, отправив письмо на адрес Главархитектуры или оставив запись книге посетителей в кабинете № 259 горадминистрации.