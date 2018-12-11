В квартире дома на Шаумяна, где ночью произошел пожар, нашли тело женщины

Стало известно, что в квартире дома № 83, корпус 3, на улице Шаумяна, где ночью потушили пожар, нашли тело погибшей женщины. Причина смерти на данный момент устанавливается, рассказали в службе спасения «СОВА».Напомним, что ночью загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Площадь пожара составила 3 кв. м. Из здания эвакуировали 12 человек, в том числе двух детей.