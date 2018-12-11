Блогер Варламов пригласил мэра Екатеринбурга на прогулку по городу

16:25 | 13.12.2018

epochtimes.ru

Блогер Илья Варламов надеется, что Екатеринбург примет участие в проекте «БДСМ» («Большая дорога с мэром»), который представляет собой прогулки с главами городов: Варламов водит градоначальников по улицам и задает неудобные вопросы. Маршрут при этом не согласовывается, цензуры нет. Такие прогулки блогер уже провел с мэрами нескольких городов: Иваново, Вологды, Красноярска, Евпатории, Обнинска, Ярославля и Кирова. Сейчас идут переговоры с администрацией Екатеринбурга.



«Рассматривает возможность мэрия Екатеринбурга – вообще, очень хочу, чтобы Екатеринбург согласился: уверен, будет интересно», – написал Варламов в «ЖЖ».



Отмечается, что в новом сезоне будут вопросы от жителей и неожиданные испытания для мэров. Кроме уральской столицы, Варламов рассчитывает на съемки в Воронеже, Белгороде, Томске, Калининграде, Махачкале, Грозном, Омске.