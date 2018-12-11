Евгений Куйвашев вручил награды выдающимся уральцам

15:27 | 13.12.2018

Накануне, 12 декабря, в День Конституции РФ, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды выдающимся уральцам.



Так, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в соответствии с указом президента, получили заместитель председателя УрО РАН Николай Мушников (за заслуги в развитии науки) и заместитель гендиректора АО «Завод № 9» Андрей Ведерников (за вклад в разработку и создание новой специальной техники). Учитель школы № 27 города Серова Любовь Поташная почетной грамотой отмечена за заслуги в сфере образования.



Кроме того, решением главы региона звания почетного гражданина Свердловской области удостоены гендиректор Уральского компрессорного завода Валерий Антониади и общественный советник Анатолий Гайда.