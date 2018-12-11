Строители вернут екатеринбурженке деньги за дом, построенный не в срок и с дефектами

15:03 | 13.12.2018

Строительная компания «Сипстрой-21» должна заплатить жительнице Екатеринбурга Валентине М. 1,4 млн рублей за некачественную работу.



Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, компания должна была в срок до сентября 2017 года построить дом в коттеджном поселке на Широкой Речке, однако условия договора не были выполнены – дом не достроен. А то, что успели возвести, имеет дефекты. Так, в каркасе здания зафиксировано отклонение на 13 см.



В итоге Валентина М. обратилась в суд. С ООО «Сипстрой-21» взыскали стоимость постройки дома по договору – 866 тысяч рублей, штраф – 438 тысяч рублей, неустойку – 100 тысяч рублей – и компенсацию морального вреда – 10 тысяч рублей.