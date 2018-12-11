Назначен новый глава управления здравоохранения Екатеринбурга

14:40 | 13.12.2018

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового руководителя управления здравоохранения. Им стал 37-летний врач-хирург, главный онколог уральской столицы Денис Демидов.



Новый глава горздрава является выпускником Уральской государственной медицинской академии и заместителем председателя регионального отделения Российского общества онкомаммологов.



Напомним, что ранее стало известно об увольнении прежнего главы управления здравоохранения Александра Дорнбуша.



