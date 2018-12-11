Отряд свердловских полицейских отправился в командировку на Кавказ

Сводный отряд сотрудников свердловского гарнизона полиции отправился в очередную служебную командировку в Северо-Кавказский регион, где он пробудет полгода, оказывая помощь в поддержании правопорядка. Вместе с силовиками уехали две служебные овчарки, обученные поиску взрывчатых и наркотических веществ, - собаки с кличками Невада и Жаур Ласт Хатхи.«Отряд прошел программу спецподготовки перед дальней дорогой, оснащен необходимым форменным обмундированием и вооружением. Особое внимание командиры обратили на соблюдение строгой дисциплины в пути и по месту дислокации», - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.