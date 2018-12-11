В Екатеринбурге пройдет «Битва поэтов»

13:58 | 13.12.2018

16 декабря в Уральском государственном театре эстрады пройдет фестиваль «В тысячу солнц», участие в котором примут участники Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем». Поэты поделятся своим творчеством на поэтических чтениях и сразятся в «Битве поэтов» – состязании в жанре «спонтанной» поэзии. Также будут организованы мастер-классы, ведущими которых станут поэт и писатель Дмитрий Бобылев, педагог высшей категории театра «Галерка», режиссер школы театрального искусства Ирина Вачаева, главный организатор старейшего в России фестиваля писателей и любителей фантастики «Аэлита» Борис Долинго, художественный руководитель молодежного театра-студии «Галерка» Ольга Макутенене и поэт Виктор Пеленягрэ.



Кроме того, состоится награждение участников конкурса «Горю Поэзии огнем». Главная награда литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» – издание собственного сборника стихотворений. Победителей в спецноминациях определили легендарный рок-музыкант Вадим Самойлов, екатеринбургский Театр юного зрителя, новый художественный театр «ТургеневЪ», концерт-холл «Свобода», проект «Карта национальной безопасности» и издания СМИ.



Отметим, что в этом году участие в конкурсе приняли порядка 1200 человек из 18 стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Греции, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Туркмении , Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Черногории, Эстонии.



В жюри конкурса вошли победитель Четвертого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» Дмитрий Бобылев, писатель-фантаст Борис Долинго, крымский писатель, главный редактор газеты «Литературный Крым» Вячеслав Килеса, поэт, певец, композитор, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков, поэтесса Вера Павлова; «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин; поэт Виктор Пеленягрэ; прозаик и поэт Игорь Сахновский, лидер легендарной группы «Браво» Евгений Хавтан.



Литературный конкурс «Горю Поэзии огнем» проводится Свердловской региональной молодежной общественной организацией «МАЙ». В прошлом году конкурс получил статус международного и был поддержан Фондом президентских грантов.