В Екатеринбурге открыли мемориальную доску капитану МВД, погибшему в 2002 году

11 декабря в Екатеринбурге на здании школы № 11, где учился капитан милиции Дмитрий Ширков, погибший в 2002 году при исполнении служебных обязанностей, появилась мемориальная доска, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Дмитрий Ширков служил в органах с 1994 года. За это время он прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника отдела УБЭП ГУВД и погиб в возрасте 29 лет, когда проводил проверку на Уральском заводе РТИ по факту контрабандного перемещения товаров. Подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и открыл стрельбу по стражам порядка. Ширков был ранен и погиб.Указом Президента Российской Федерации Ширков посмертно награжден орденом Мужества.«Борьба с преступностью всегда тесно связана с риском для жизни. Только в этом году в России погибло 37 сотрудников МВД при исполнении служебных обязанностей. Наш священный долг – хранить память о боевых товарищах. На их подвигах учится молодое поколение. Личные и моральные качества офицеров, таких как Дмитрий Ширков, являются ориентиром для тех, кто служит или готовится пополнить ряды сотрудников ОВД. Капитан Ширков был очень перспективным сотрудником, хорошим товарищем и прекрасным семьянином», – отметил полковник внутренней службы в отставке Сергей Зверев.У погибшего остались вдова и сын.