На Урале у женщины из-за несправедливого раздела имущества арестовали автомобиль

12:35 | 13.12.2018

vnebraka.ru

У 46-летней жительницы Свердловской области арестовали автомобиль SsangYong Kyron 2008 года выпуска. Причиной стал несправедливый раздел имущества между женщиной и ее бывшим супругом.



Как рассказали в пресс-службе УФССП по региону, по решению суда свердловчанка должна была передать бывшему мужу 1,5 млн рублей. Так как она не спешила с выплатой, судебные приставы приняли решение арестовать автомобиль.



Если задолженность не будет погашена, машину продадут на торгах.