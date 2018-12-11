60-летнего уральца, повторно севшего за руль пьяным, отправили в колонию

12:17 | 13.12.2018

vesti22.tv

60-летнего жителя поселка Верхняя Синячиха приговорили к трем месяцам колонии-поселения за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2016 году мужчину осудили за пьяное вождение на 240 часов обязательных работ. По всей видимости, выводов он не сделал, так как в сентябре 2018 года вновь сел за руль пьяным. Автомобиль ВАЗ остановили на улице Пролетарской в Ирбите. У водителя зафиксировали состояние алкогольного опьянения.



Отметим, что свердловчанину также запретили управлять транспортными средствами в течение трех лет.