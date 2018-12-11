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11:52 | 13.12.2018
ekburg.tv
В Екатеринбурге «Почта России» выступила ответчиком по иску в полмиллиарда рублей
Согласно материалам дела, конкурсный кредитор просит признать незаконным бездействие бывшего конкурсного управляющего, выразившееся в том, что он не обеспечил получение почтовой корреспонденции, направленной в его адрес со стороны экс-председателя ЖСК» Западный-1» Владимира Михеева в начале этого года.
В почтовом отправлении находились учредительные документы, база данных 1С, бухгалтерская и иная документация, отражающая экономическую деятельность ЖСК. То есть вся документация, позволяющая выявить имущество ЖСК «Западный-1» для формирования конкурсной массы.
Вес «посылки», отправленной только через «Почту России», составил 13 кг. Что весьма странно, но ни одно из почтовых отправлений Горностаев не получил, хотя, согласно сведениям «Почты России», корреспонденция была доставлена по указанному им адресу, но не была востребована получателем. После этого она была выслана обратно Михееву – часть им получена, часть находилась на временном хранении.
ООО «МБИ-Екатеринбург» также направляло почтовые отправления Горностаеву, но они не были им получены.
Неполучение Горностаевым документов на почте явилось одной из причин того, что до настоящего времени не проведена инвентаризация имущества ЖСК, хотя на её проведением законом предусмотрено всего 3 месяца, а прошел уже год. Неполучение Горностаевым документов привело к тому, что они могут быть утрачены.
Так, из письма ООО «МБИ-Екатеринбург» следует, что организация уничтожила все документы и ценности, отправленные почтой. Организация указала, что отделение почты, где находился почтовый ящик Горностаева, на момент возврата находилось в ремонте, а на Екатеринбургском главпочтамте отказались принимать отправления.
Поскольку конкурсная масса не сформирована (а в случае уничтожения документов на это уйдут месяцы, к тому же не все из них удастся восстановить – например, были уничтожены оригиналы учредительных документов), кредиторы могут остаться без своих денег, в связи с чем они и обратились в Арбитражный суд Свердловской области с просьбой взыскать убытки в пользу ЖСК в сумме, равной размеру реестра требований кредиторов – чуть более 554 миллионов 687 тысяч рублей.
Убытки, по мнению одного из кредиторов, следует взыскать солидарно с Горностаева, «Почты России» и ООО «МБИ-Екатеринбург».
Напомним, что ЖСК «Западный-1», который выступал застройщиком одноименного жилого комплекса в Екатеринбурге, признан банкротом в октябре 2017 года, открыто конкурсное производство. Сотни людей остались без оплаченных ими квартир вследствие преступных действий ряда бизнесменов.
© «Вечерние Ведомости»
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